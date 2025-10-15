Un camión vuelca y obliga a cortar la salida a Borriol desde Castelló

Un camión ha volcado esta tarde de miércoles en la AP-7 a la altura de Castelló y ha obligado a cortar la carretera que conecta la capital de la Plana y Borriol, la CV-151, cerca de la rotonda del Hospital de la Magdalena y de la UJI, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

Pequeño milagro: sin heridos

El aparatoso accidente ha provocado daños en la mediana y parte del vallado de la misma y elementos del puente cercano en la AP-7 han caído a plomo sobre la CV-151, por eso ha quedado totalmente cortada dicha carretera en dirección a Borriol.

Una imagen del camión volcado en el accidente que ha sucedido en la CV-151. / Gabriel Utiel

"El camión se ha salido de la carretera por la que circulaba y el quitamiedos y elementos de la vía han caído sobre la carretera de Borriol", han incidido las fuentes.

Por fortuna, no hay heridos en este suceso: ni el conductor del camión ni personas que circulasen por la carretera inferior. Sin embargo, esto último ha sido de milagro, porque los desprendimientos sí que han alcanzado a un coche en la CV-151 que justo se encontraba pasando por allí. "Pero no ha habido gran afectación, ya que [el coche] ha podido continuar la marcha y la persona que viajaba en el interior del vehículo no se ha visto afectada", han subrayado las autoridades.

El conductor, en buen estado

Los bomberos municipales del Ayuntamiento de Castelló han ayudado a salir del vehículo al conductor del camión, que estaba consciente.

Policía Local, Guardia Civil y Bomberos han atendido al varón hasta que han llegado los servicios sanitarios y, posteriormente, ha sido trasladado estable al Hospital General.

El camión accidentado ha provocado desperfectos en la mediana de la carretera. / Gabriel Utiel

El depósito del camión se ha roto y los bomberos municipales han esparecido espuma para evitar más peligro.