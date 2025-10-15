Un conductor de 80 años sufre una dolencia cardiaca y choca contra una tienda en Benicarló
El hombre dio bandazos con el coche en una calle peatonal pero el accidente se saldó sin más heridos que él
Un hombre de avanzada edad ha chocado este miércoles contra la fachada de una tienda en la Calle Sant Joan de Benicarló.
A mediodía
Los hechos se han producido alrededor de las 12.00 horas y los testigos oculares del aparatoso accidente han llamado de inmediato al 112. Tras ello, ha asistido rápidamente la Policía Local y una ambulancia.
Al parecer, el conductor, vecino de Benicarló de 80 años estaba sufriendo algún tipo de patología cardiaca.
Daños mínimos
Desde el establecimiento afectado aseguran a Mediterráneo que “ya le pasaba algo cuando se ha chocado”. De hecho, antes de golpear contra la tienda ya había rascado alguna pared de la misma calle, al ir dando bandazos en una zona peatonal (él podía circular por ella puesto que es residente y tiene permiso para ello).
Por fortuna y a pesar de que se trata de un punto concurrido de la localidad del Baix Maestrat, la calle estaba vacía y no ha habido más heridos aparte del propio conductor.
Trasladado al hospital
Los daños materiales en el comercio son mínimos, pero el varón ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Vinaròs .
Todo apunta que puede tratarse de un episodio de ictus sufrido por el conductor mientras iba conduciendo.
