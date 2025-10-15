La Diputación de Castellón ensalza el papel del liderazgo femenino en el ámbito rural

La Diputación de Castellón ha celebrado este miércoles el Día de la Mujer Rural, reforzando y ensalzando el papel del liderazgo femenino en el ámbito rural en toda la provincia de Castellón.

La jornada ha reunido en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial a mujeres referentes del mundo rural que han dado a conocer sus experiencias y frente a quienes la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, ha reafirmado el apoyo de la institución provincial al emprendimiento, reconociendo además el valor que aportan desde los distintos ámbitos en que trabajan.

Avanza la provincia con las mujeres

“Cuando una mujer del mundo rural avanza, avanza su familia, su entorno y nuestra provincia. Las protagonistas de esta jornada no han esperado a que nada cambie, ni a que llegue el momento perfecto, ni a que se den las circunstancias ideales. Han confiado en sí mismas y han hecho que las cosas pasen”, ha expresado la responsable de Igualdad.

La mesa redonda, bajo el título ‘Mujeres líderes del mundo rural de la provincia de Castellón’ y la conferencia ‘Emprendimiento en el ámbito rural’, a cargo de Stefania Brunori, han sido los actos centrales de esta jornada celebrada en el Palacio Provincial para rendir homenaje desde la Diputación a estas mujeres y a su labor, que ha servido hoy como ejemplo de liderazgo femenino en este ámbito.

En la mesa redonda, Alma Nebot, de Bodega Flors; Teresa Blasco, de La Belluga; Rosa María Català, de Fruits de la Terra; y Laura Parejo, de ganadería Miguel Parejo, han compartido sus experiencias a lo largo de su trayectoria, hasta convertirse en referentes de distintos sectores vinculados al desarrollo de la economía rural. Marisa Torlà ha asegurado que cada una de ellas “es una lección de constancia y de compromiso”.

El papel de las instituciones

La diputada de Igualdad, en su intervención, también ha reafirmado el papel que corresponde a las instituciones. “Desde la Diputación Provincial trabajamos día a día para que ninguna mujer del mundo rural tenga que renunciar a sus sueños por falta de apoyo o de oportunidades”.

Tras la mesa redonda, la conferencia ‘Emprendimiento en el ámbito rural’, a cargo de la estratega de marca y especialista en marketing, Stefania Brunori, ha animado al público a atreverse a llevar a cabo sus proyectos.

Un deseo, el de “convertir los sueños en acción”, reiterado también por Marisa Torlà, quien ha concluido asegurando que desde la Diputación de Castellón, “y muy especialmente desde el área de Igualdad, seguiremos trabajando para impulsar la igualdad en los 135 municipios de nuestra provincia. Lo haremos acompañando, formando y visibilizando a las mujeres que, con su talento, están transformando nuestros pueblos”, ha añadido la diputada de Igualdad.