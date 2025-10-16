Detenido un joven en Sant Jordi por cultivar 'maría' en un almacén

El Área de Investigación de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vinaròs ha desmantelado un cultivo de marihuana localizado en un almacén situado en el término municipal de San Jordi. Los hechos se iniciaron cuando un guardia municipal y un guardia rural de la localidad, mientras realizaban sus cometidos diarios, percibieron un fuerte olor a marihuana que procedía del interior de una nave agrícola. Ambos comunicaron de inmediato la situación a la Guardia Civil, que acudió al lugar.

En el interior del almacén, los guardias civiles constataron la presencia de numerosas plantas de marihuana colgadas en 21 alambres para su secado, además de material de cultivo. Durante la inspección, sorprendieron a un hombre en evidente estado de nerviosismo, que intentó abandonar el lugar sin éxito.

Tras ser identificado, se procedió a su detención. Se trata de un varón de 25 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas con cultivo y elaboración. Una vez efectuado el pelado y pesaje de la droga la misma asciende a más de 90 kilos de cogollos.

Las diligencias instruidas junto con el detenido fueron entregadas en el Juzgado de guardia de Vinaròs, quién ordenó su ingreso en prisión.