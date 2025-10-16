El macrojuicio de la secta sexual de Vistabella ya tiene fecha definitiva

Trece días de sesiones necesitará la Audiencia Provincial de Castellón para poder juzgar el caso de la supuesta secta sexual ubicada en Vistabella del Maestrat. El juicio se iba a celebrar en abril pero el Fiscal argumentó que las cuatro sesiones de vista oral que habían programadas eran insuficientes. Al final, serán nueve días más.

Las jornadas del juicio se celebrarán en días no consecutivos entre el 3 de noviembre y el 27 del mismo mes, en la Sección Primera de la Audiencia. Hay seis acusados (cinco mujeres y un hombre) acusados de participar en nueve delitos de abusos sexuales continuados contra menores de edades entre los 12 y los 17 años, así como de un delito de asociación ilícita.

55 testigos y nueve víctimas

Desfilarán ante el juez 55 testigos, además de las nueve víctimas y los seis acusados y se informará sobre 25 informes médicos.

Así, seis personas se llegarán a sentar en el banquillo, aunque en realidad faltará el personaje más importante de la secta sexual, su líder, Antonio G. L., alias Tío Toni. Y es que el Tío Toni falleció en prisión dos meses después de que las autoridades lo detuvieran, en 2022. Sufría múltiples problemas de salud que le causaron la muerte.

El que fuera gurú de esta organización y tratado casi como una deidad por el resto de integrantes instaló una casa de los horrores en l’Alt Maestrat. Sus actividades delictivas habrían estado activas durante más de 30 años, desde 1990, y comenzó su andadura en Castelló. Al aumentar los miembros de la secta, fue cuando se mudó al chalet de Vistabella.

Con el fallecimiento del Tío Toni, terminó la responsabilidad penal sobre él quedó extinta a su muerte, pese a las consecuencias que supuestamente esta secta destructiva dejó emocional, sexual y económicamente a niños.

Creían que el líder tenía poderes

El Fiscal pedirá penas que en total suman 326 años de prisión. De manera individual, las penas van entre los 16 y los 65 años para cada uno. La Fiscalía asegura que el Tío Toni y los acusados conformaban, junto a otras personas ajenas a los delitos, un grupo pseudorreligioso y sectario en torno a la figura de Antonio, a quien le atribuían poderes especiales de los que en realidad carecía, valiéndose de la abducción psicológica de sus fieles para construir la comunidad con la finalidad de satisfacer los deseos sexuales del líder, y tener el control sobre sus adeptos.

El desmantelamiento de la secta fue posible gracias a una investigación del grupo de sectas de la Comisaría General de Información y la unidad de atención a la familia y a la mujer de la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de la Brigada de Información y de la de Policía Judicial de Castelló.