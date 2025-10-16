La madre de la víctima de Obsipo Salinas: «Esto no fue un atropello, a mi hijo lo mataron arrastrándolo hasta un poste»

El domingo por la mañana, una vecina de Castelló (que habla con Mediterráneo pero prefiere mantenerse en el anonimato) se despertó con una de las peores noticias que le pueden dar a una madre: su hijo de 24 años estaba críticamente herido y las perspectivas de que sobreviviera eran escasas.

La información que llegó por parte del Centro de Información y Coordinación (CICU) en Castellón el domingo, 5 de octubre, fue que un conductor había atropellado a un peatón a las 6.30 horas de la mañana. El incidente ocurrió en la calle Obispo Salinas. Dos días después, llegaba la trágica noticia de que el joven había fallecido en el Hospital General de Castelló.

Ya entonces la Policía Nacional informó de que había un detenido por el presunto atropello: el conductor. Anteayer, este arrestado pasó finalmente a disposición judicial, según fuentes de la Policía Nacional, para que se continúen esclareciendo los hechos.

Denuncia de la familia

La madre de la víctima alzó la voz este miércoles por lo ocurrido con su hijo en conversación con este diario. «Esto no ha sido un atropello ni nada, a mi hijo lo han matado», explicó.

Al parecer, todo comenzó con una disputa, una discusión en la que participaban la víctima y el otro joven que terminó atropellándolo, si bien se desconoce si había más gente involucrada. La calle Marqués de la Ensenada fue el escenario del inicio del altercado, en un lugar cercano a dos conocidas discotecas de la capital de la Plana. Luego, la acción se desplazó a Obispo Salinas.

La primera versión del CICU sobre lo sucedido dejaba en el aire la posibilidad del mero accidente involuntario, pero la madre del fallecido sostiene que «aquel tipo lo fue arrastrando con su coche hasta que quedó ahí, contra el poste del callejón [en Obispo Salinas], hasta que mi hijo se dio en la cabeza y lo mató», lamenta la mujer, entre lágrimas por la reciente pérdida. En el poste que resultó letal, la familia ha dejado varias flores y velas que ayer todavía seguían ahí. El barrio de la zona todavía está en shock por la noticia de que el homicidio pudo haber sido voluntario.

«Que pague por lo que hizo»

La víctima, de ascendencia rumana, quedó con heridas cerebrales irreparables y estuvo un par de días conectado a las máquinas hasta que se declaró su muerte. «Estamos todos destrozados, mi hijo ya se estaba yendo para casa. Estamos como estamos, yo, mi hija de 18 años... Quiero que ese chico pague por lo que hizo», reclama.

Esta mujer asegura que «una vecina tiene un par de fotos» de lo ocurrido, que podrían ser importantes para la investigación.

Asimismo, denuncia la actitud del detenido por la muerte del joven: «Se fue de allí y luego apareció otra vez pero solo para decir que había sido un atropello accidental, ¡y qué va!», subraya la mujer, quien ha estado en contacto con las autoridades y con sus abogados para tratar de resolver lo que pasó. «Espero que esto no quede así», sentencia la madre.