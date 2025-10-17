Se incendia una caravana en un cámping de Benicàssim

La tranquilidad de un cámping de Benicàssim se ha visto alterada por el incendio de una caravana que ha puesto en alerta a todo el mundo que había en las instalaciones.

Una dotación de los bomberos del Parque Plana Alta se ha desplazado hasta el lugar para tratar de resolver la situación.

Por el momento, se desconoce el alcance del incidente y si hay personas heridas.

Mediterráneo actualizará esta información conforme evolucione la situación.