Se incendia una caravana en un cámping de Benicàssim
Los bomberos actúan para apagar el fuego
Castellón
La tranquilidad de un cámping de Benicàssim se ha visto alterada por el incendio de una caravana que ha puesto en alerta a todo el mundo que había en las instalaciones.
Una dotación de los bomberos del Parque Plana Alta se ha desplazado hasta el lugar para tratar de resolver la situación.
Por el momento, se desconoce el alcance del incidente y si hay personas heridas.
Mediterráneo actualizará esta información conforme evolucione la situación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un peatón
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón