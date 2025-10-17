Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se incendia una caravana en un cámping de Benicàssim

Los bomberos actúan para apagar el fuego

Imagen de archivo de caravanas en la zona del aeroclub.

Imagen de archivo de caravanas en la zona del aeroclub. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

La tranquilidad de un cámping de Benicàssim se ha visto alterada por el incendio de una caravana que ha puesto en alerta a todo el mundo que había en las instalaciones.

Una dotación de los bomberos del Parque Plana Alta se ha desplazado hasta el lugar para tratar de resolver la situación.

Por el momento, se desconoce el alcance del incidente y si hay personas heridas.

Mediterráneo actualizará esta información conforme evolucione la situación.

