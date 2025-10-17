Tres detenidos en Burriana por tráfico de cocaína

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a tres hombres, de entre 28 y 37 años, acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína y de pertenecer a un grupo criminal.

La investigación se inició en abril, cuando los agentes arrestaron al primer implicado tras incautarle 16 gramos de cocaína. Este hecho permitió intensificar las pesquisas para descubrir su modus operandi y localizar nuevos puntos de distribución en la localidad.

En julio, se produjo una segunda detención vinculada al primer arrestado, tras intervenirle 5,4 gramos de cocaína. Según la Guardia Civil, este individuo utilizaba un vehículo de movilidad personal para el transporte de la sustancia.

Posteriormente, las gestiones permitieron identificar a un tercer integrante encargado de trasladar la droga para su posterior venta al público, actuando como “dealer”. En uno de los operativos, fue sorprendido con un envoltorio que contenía 12 gramos de cocaína en roca, lo que confirmó la existencia de una red organizada y cohesionada dedicada a la venta de estupefacientes.

En total, la actuación ha permitido intervenir más de 33 gramos de cocaína. Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vila-real.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana.