Tres detenidos y dos investigados por una pelea con arma blanca en la Vilavella

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras dos en La Vilavella por su presunta implicación en un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Los hechos ocurrieron cuando se tuvo conocimiento de una pelea multitudinaria en la localidad, en la que una persona resultó herida en el tórax con un arma blanca, siendo trasladada al hospital.

A raíz de la investigación, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Nules lograron identificar y detener a tres de los implicados, además de investigar a otros dos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Nules.