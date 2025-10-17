Tres detenidos y dos investigados por una pelea con arma blanca en la Vilavella
Un hombre resultó herido en el tórax
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras dos en La Vilavella por su presunta implicación en un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.
Los hechos ocurrieron cuando se tuvo conocimiento de una pelea multitudinaria en la localidad, en la que una persona resultó herida en el tórax con un arma blanca, siendo trasladada al hospital.
A raíz de la investigación, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Nules lograron identificar y detener a tres de los implicados, además de investigar a otros dos.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Nules.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alcaldesa, Begoña Carrasco, testigo accidental del grave atropello en Castelló
- Nuevo atropello grave en Castellón: una furgoneta arrolla a un peatón
- Las claves para pagar menos en el recibo de la basura de Castelló
- Si quieres comprar artesanía en Castelló, esta es tu oportunidad: el horario de los 20 estands y talleres infantiles
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- Un bar, afectado por las lluvias en Betxí: 'Desde la reforma de la avenida cuando llueve mucho nos sale agua de los desagües
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Fallece a los 49 años Silvia Marty, exatleta del Playas de Castellón
Marina Miralles, autónoma de Castellón: "Espero que la medida de subir las cuotas no se aplique, porque sería una locura"
Cuando las palabras duelen: Abbott rompe el estigma de la diabetes
Un proyecto de Abbott