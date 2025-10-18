Impacta contra un muro en Castelló y da positivo en el test alcoholemia

Un varón de 29 años, P. E.C., ha impacto contra un muro el turismo que conducía a las 1.41 horas de este sábado por causas que ahora se investigan, según ha podido saber el periódico Mediterráneo. Como consecuencia de la salida de la vía, el conductor ha sufrido varias contusiones que han requerido asistencia sanitaria por efectivos de la Conselleria de Sanidad y una vez se han practicado las correspondientes pruebas para la determinación del grado de impregnación alcohólica al conductor, estas han arrojado un resultado positivo de 0.85 mg de alcohol por litro de aire espirado.

Por este motivo, se ha instruido, por parte de la Unidad de Atestados e Investigación de la Policía Local de Castelló, un atestado por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por parte del conductor.