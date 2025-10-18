Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
El accidente ha tenido lugar en la medianoche entre la avenida Francesc Tàrrega y la calle Sicilia de Vila-real
Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas. Se trata del tercer accidente grave de estas características en apenas unas semanas. Este mismo martes 14 de octubre un peatón, de 68 años, fue arrollado por una furgoneta en la carretera Almassora de Castelló, a la salida de la conocida como rotonda de las manos, mientras cruzaba un paso de cebra. La alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco fue testigo directo del suceso, pues el coche oficial en el que viajaba la munícipe transitaba justo en ese momento por el punto. Y el pasado 5 de octubre otro coche arrolló a un peatón, un joven de 24 años, en la calle Obispo Salinas de Castelló, que lamentablemente falleció en el hospital tras pasar dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Hospital de La Plana, en Vila-real
En esta ocasión, el atropello ha tenido lugar en Vila-real, concretamente en el cruce de la avenida Francesc Tàrrega y la calle Sicilia. El accidente ha tenido lugar en la medianoche del viernes al sábado y tal y como confirman fuentes del Ayuntamiento de la localidad un joven ha sido atropellado por un coche.
Hasta el lugar se desplazaron medios sanitarios, quienes atendieron al peatón y lo trasladaron hasta el Hospital de La Plana para realizarle las curas pertinentes. El joven ha sido dado de alta esta misma madrugada.
Esta vez, el atropello ha sido más aparatoso en lo material, a tenor de como ha quedado el coche (imagen principal de la noticia), que los daños físicos ocasionados.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas del suceso. La Policía Local de Vila-real investigará lo ocurrido para esclarecer las causas del accidente.
