Arde de madrugada una vivienda durante la Fira d'Onda

Susto mayúsculo en el arranque de la Fira d'Onda. La localidad vivió ayer su primer gran día, con un programa que estuvo marcado por las exhibiciones taurinas, un multitudinario pasacalle, los populares almuerzos y música y mucha fiestas por todos los rincones de la localidad. Pero durante la madrugada un incidente ha hecho saltar todas las alarmas. A las 00.55 horas el Consrocio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso del fuego que afectaba a una vivienda unifamiliar aislada, ubicada en la carretera La Volta s/n.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los parques de la Plana Baixa y de Espadà Millars, así como también ha intervenido una unidad de mando, tal y como confirma el Consorcio a través de su cuenta oficial de X (antiguo Twitter).

Ninguna persona ha resultado herida

Además, señalan que la vivienda ha resultado afectada en su práctica totalidad, pero no hay que lamentar heridos durante el suceso.

Otro suceso más del fin de semana

Este fin de semana del 18 y 19 de octubre está resultando ser accidenteado. Pues al incendio de la casa en Onda se suman otros incidentes como los dos derrumbes de tejado que han tenido lugar en Vila-real, uno ayer, en la calle Vicent Amorós, número 74; y otro esta madrugada, en la calle Sant Blai, 68. En ambos casos tampoco ha habido que lamentar heridos y tan solo se contabilizan daños materiales.

A ellos se suman también un atropello que tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, precisamente también en Vila-real, en el cruce de la avenida Francesc Tàrrega y la calle Sicilia. Un joven fue embestido por un coche y tuvo que ser trasladado hasta el hospital de La Plana, aunque esa misma noche fue dado de alta.