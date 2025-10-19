Extinguen un incendio en una vivienda de Moncofa
No ha habido ninguna persona herida
Moncofa
Los bomberos se han movilizado ante la alarma de un incencio que ha afectado a una vivienda en Monfofa, y han logrado extinguir el fuego.
El incendio se ha originado en una habitación de un bajo, y aunque el humo ha afectado a otras estancias de la casa, no ha habido ninguna persona afetada.
