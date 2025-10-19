Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extinguen un incendio en una vivienda de Moncofa

No ha habido ninguna persona herida

Un bombero durate la actuación.

/ Mediterráneo

Dafne Valls

Moncofa

Los bomberos se han movilizado ante la alarma de un incencio que ha afectado a una vivienda en Monfofa, y han logrado extinguir el fuego.

El incendio se ha originado en una habitación de un bajo, y aunque el humo ha afectado a otras estancias de la casa, no ha habido ninguna persona afetada.

