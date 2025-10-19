Localizan a un hombre que había desaparecido entre Vistabella del Maestrat y Villafranca
La Guardia Civil lo ha encontrado en buen estado de salud
Un hombre de 73 años ha sido localizado en buen estado de salud tras haber desaparecdo en una zona rural entre Vistabella del Maestrat y Villafranca.
Al no poder localizarlo, un familiar ha avisado sobre las 15.00 horas de la desaparición a la Guiardia Civil, que ha podido comunicarse con él a través de una red social una hora después. Aunque el hombre no sabía facilitar su ubicación, han conseguido localizarlo pasadas las 16.30 horas.
