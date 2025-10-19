Localizan a un hombre que había desaparecido entre Vistabella del Maestrat y Villafranca

Un hombre de 73 años ha sido localizado en buen estado de salud tras haber desaparecdo en una zona rural entre Vistabella del Maestrat y Villafranca.

Al no poder localizarlo, un familiar ha avisado sobre las 15.00 horas de la desaparición a la Guiardia Civil, que ha podido comunicarse con él a través de una red social una hora después. Aunque el hombre no sabía facilitar su ubicación, han conseguido localizarlo pasadas las 16.30 horas.