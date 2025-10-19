Localizan a dos personas que se habían perdido mientras hacían senderismo en Benicàssim
Los excursionistas, un hombre y una mujer, han sido rescatados en buen estado
Benicàssim
Dos personas que se han perdido haciendo senderismo en Benicàssim han sido rescatadas por el Consorcio Provincial de Bomberos.
Los excursionistas, un hombre y una mujer, se han desorientado mientras practicaban senderismo en les Agulles de Santa Águeda. Un equipo de bomberos se ha movilizado para encontar su ubicación y han conseguido sacarles de la zona en buen estado.
