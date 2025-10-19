Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan a dos personas que se habían perdido mientras hacían senderismo en Benicàssim

Los excursionistas, un hombre y una mujer, han sido rescatados en buen estado

Paraje de les Agulles de Santa Àgueda

Paraje de les Agulles de Santa Àgueda / Mediterráneo

Benicàssim

Dos personas que se han perdido haciendo senderismo en Benicàssim han sido rescatadas por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los excursionistas, un hombre y una mujer, se han desorientado mientras practicaban senderismo en les Agulles de Santa Águeda. Un equipo de bomberos se ha movilizado para encontar su ubicación y han conseguido sacarles de la zona en buen estado.

