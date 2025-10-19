Octavo ahogado del año: fallece un vecino extranjero en la cala de Orpesa la Vella

Un hombre extranjero de unos 55 años ha fallecido ahogado en la cala de Orpesa la Vella este domingo por la tarde, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo. Se trata de la octava víctima que fallece en el mar desde inicios de año.

El varón se encontraba en la playa con su familia, donde ha soplado durante la mañana un fuerte viento del sur y no había socorristas al haber terminado ya la temporada estival, cuando, de repente, sus acompañantes se han dado cuenta de que no lo veían en el mar y de forma inmediata, han alertado al CICU cuyos efectivos sanitarios con un SAMU se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Al llegar, el hombre estaba inconsciente y los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento de un hombre, han informado fuentes del CICU.