Ha vuelto a pasar: se desploma un techo de una vivienda unifamiliar en Vila-real

Ha vuelto ha pasar. El techo de una vivienda se desploma en Vila-real. Hace apenas 24 horas el periódico Mediterráneo se hacía eco del derrumbe del tejado de la casa situada en la calle Vicent Amorós, número 74 y esta mañana la ciudad se ha levantado con un nuevo incidente de estas características. Esta vez la vivienda unifamiliar se ubica en la calle Sant Blai, 68.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha sido el encargado de informar del suceso a través de su cuenta en X (antiguo Twitter), pues han intervenido en la revisión de la caída del techo que había colapsado. Ello ha afectado a parte de la estructura de la propia casa y con riesgo para las dos viviendas colindantes.

Tras ello, los bomberos y la policía local han procedido al desalojo preventivo acordonando perímetro a la espera de revisión por técnicos. Asimismo han informado que ninguna persona ha resultado afectada.

Casos recientes

El incidente de ayer tan solo provocó daños materiales, pues además de la propia vivienda tambiénse vio afectada una de las casas colindantes, afectando a una de sus vigas y parcialmente su estructura. Cabe recordar que hace poco más de una semana, Vila-real también fue testigo de un espectacular derrumbe que supuso la caída de dos tejados en el centro de la ciudad, que obligó a cerrar la calle Santa Clara. Además, hace poco también también fue noticia la caída del tejado de la nave de la antigua fábrica de Mármoles Calistro, que se ubica en el puente de Santa Quitèria junto al riu Millars.