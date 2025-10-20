Alerta en la AP-7 en Castellón: Un accidente con tres coches implicados ocasiona largas retenciones
El suceso ha tenido lugar esta mañana a la altura de Xilxes
Sobresalto en la carretera en Castellón. Un accidente en el que se han visto implicados tres vehículos está provocando largas retenciones en la AP-7. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en la autopista a su paso por la localidad de Xilxes, en dirección a Castellón, y el tráfico circula muy lento, pues las autoridades y los medios sanitarios están en la zona.
Hasta el lugar se desplazan dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, del parque Plana Baixa, así como también se une una dotación del Consrocio de Valencia.
Por el momento se desconoce si el accidente ha provocado heridos, aunque desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil se descartan males mayores.
Información en elaboración
