Se enfrenta a 16 años por intentar matar a sangre fría a su exsuegro

Un día frenético con acontecimientos que se desarrollaron uno tras otro resultaron supuestamente en un intento de asesinato. El juicio es este martes y miércoles, 21 y 22 de octubre en la Audiencia Provincial.

Una mujer acudió en la mañana del 30 de junio de 2023 al juzgado de Violencia sobre la Mujer a denunciar a su exnovio por amenazas y quebrantamiento de condena, hechos ocurridos en un municipio de la provincia de Castellón que Mediterráneo omite para proteger la identidad de esta víctima de violencia de género.

Amenazas a los padres de ella

Esa misma tarde, sobre las 16.00 horas, la madre del agresor machista condenado que supuestamente se había saltado la condena, decidió acudir directamente al domicilio familiar de su exnuera. Allí, según el escrito de la Fiscalía, «con ánimo de influir en el resultado del procedimiento iniciado», la madre exigió a los padres de ella que retiraran la denuncia.

En concreto, la señora empezó a insultarlos y amenazó incluso con matar al nuevo novio de su exnuera. «Todo esto va a tener consecuencias con vuestra hija si no retiráis la denuncia», se asegura que dijo esta acusada, quien también, según la Fiscalía, les advirtió de que "ya sabían cómo eran" ellos y que "se enterarían».

Agresión e insultos

Acto seguido, sobre las 17.30, se dirigió a una heladería en la que trabajaba la exnuera, que desarrollaba de manera normal su jornada laboral tras haber denunciado a su expareja. «Eres una p**a z***a, ¡te voy a matar», le espetó, y le dio una patada en el fémur, un golpe en la frente y varios tirones de pelo por los que «no sufrió lesiones físicas», dice la Fiscalía.

Por estos tres supuestas amenazas (a la exnuera y a sus padres), piden para la mujer 9 años de prisión (tres por cada uno), e indemnizaciones por 4.357 euros.

Un disparo a la cabeza que se encasquilla

Parecía que todo se había tranquilizado, pero la tarde empeoró hasta rozarse la tragedia. El exnovio de la denunciante le pidió a un amigo que lo llevara a una farmacia: sabía que su exsuegro estaría allí. El cómplice accedió, si bien Fiscalía concede que desconocía el alcance del daño que su amigo quería hacer.

Una vez en la farmacia, el joven de 28 años sacó un arma de fuego para la cual no tenía licencia. Se acercó al exsuegro y disparó a la cabeza «con propósito de causar la muerte». Por suerte, la bala se encasquilló. El señor aprovechó para huir hasta que el acusado disparó dos veces más: consiguió herirlo en el abdomen y en el glúteo. Finalmente, logró refugiarse, tras esquivar una nueva bala. En total, hubo cuatro disparos: tres que sí salieron del arma y el que se encasquilló.

El acusado se enfrenta a 14 años y medio de prisión por el intento de asesinato y a uno y medio por tenencia ilícita de armas. Para su cómplice, Fiscalía pide 7 años.