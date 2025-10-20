HALLAZGO MACABRO
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
Un hombre ha sido hallado sin vida a primera hora de este lunes en la playa de Voramar, en la localidad de Benicàssim, según han confirmado fuentes oficiales.
Por el momento se desconocen las circunstancias del fallecimiento y la identidad del hombre. La Guardia Civil ha indicado que la Policía Judicial de Orpesa se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte.
El hallazgo se ha producido a primeras horas del día, y hasta la zona se han desplazado efectivos de los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil, que han acordonado el área mientras se realizaban las primeras diligencias.
Se trata del segundo cadáver encontrado estos días en la provincia.
