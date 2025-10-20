Maltrato animal en Castellón: salvan la vida a un perro abandonado, desnutrido y con tumores

La rápida intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Burriana ha permitido salvar la vida de un perro que se encontraba en un avanzado estado de desnutrición y abandono en una parcela vallada del municipio de les Alqueries.

La actuación se inició el pasado 7 de octubre, cuando la Policía local puso en conocimiento del Seprona la existencia de un can que, según varios ciudadanos, se encontraba en muy mal estado dentro de una finca privada. Los agentes se desplazaron al lugar, donde pudieron constatar que el animal presentaba un gran bulto colgante en el abdomen, múltiples masas en la zona perineal y un acusado aspecto de delgadez y dejadez general.

Ante la situación crítica, el animal fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria, donde el profesional actuante confirmó un cuadro de desnutrición severa (caquexia), prostatitis, hernia perineal bilateral, infestación por pulgas y dos masas tumorales, una en la región pectoral y otra en el cuello. El 14 de octubre, veterinarios especializados realizaron tres intervenciones quirúrgicas de urgencia, abordando las hernias perineales y extirpando ambas masas tumorales. El propietario ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Denunciar cualquier indicio de maltrato o abandono animal

Gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local, la Guardia Civil y el equipo veterinario la vida del animal pudo ser salvadas. Los profesionales concluyeron que de no haber actuado a tiempo el perro habría continuado sufriendo y su vida habría estado en grave riesgo.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato o abandono animal, recordando que este tipo de conductas están tipificadas como delito.