Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
Los agentes realizaban labores de prevención por las inmediaciones de una discoteca móvil cuando observaron a una persona sentada en el interior de su vehículo con la puerta abierta manipulando un objeto que parecía contener una sustancia de polvo blanquecino.
Con motivo del dispositivo de seguridad desplegado en la Fira d'Onda, la Guardia Civil ha detenido la madrugada del domingo a un hombre por un presunto delito contra la salud pública, tras ser sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes.
Droga incautada
Ante la sospecha de que pudiera tratarse de droga, se acercaron e identificaron al varón quien mostró en esos momentos una actitud muy nerviosa por lo que realizaron un registro a sus pertenencias y el vehículo encontrando una riñonera en cuyo interior portaba 12 dosis de cocaína y 3 pastillas de posiblemente MDMA, además se le intervinieron 80 euros posiblemente procedentes de la venta de este tipo de sustancias.
Por estos hechos el hombre fue detenido. La Guardia Civil mantiene activo su dispositivo especial de seguridad con motivo de la Fira de Onda, centrado en la prevención de delitos para garantizar la seguridad ciudadana.
