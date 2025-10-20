La Policía Nacional detiene en Castellón a 18 personas reclamadas por juzgados de toda España
Las actuaciones se han desarrollado en Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, Benicàssim y Almassora
Agentes de la Policía Nacional han detenido, durante los meses de septiembre y octubre, a 18 personas que se encontraban reclamadas por juzgados de distintos puntos de España, varias de ellas con órdenes judiciales de ingreso en prisión, según han informado este lunes fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Refuerzo en la localización
Las detenciones han sido realizadas en el marco de un dispositivo dirigido a reforzar la localización y detención de personas reclamadas judicial o policialmente en la provincia.
Los detenidos estaban siendo buscados por su presunta implicación en delitos de lesiones, violencia de género y doméstica, tráfico de drogas, robos con fuerza y estafas, entre otros.
En ocho municipios
Las actuaciones se han desarrollado en Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, Benicàssim y Almassora, donde los agentes llevaron a cabo distintos dispositivos que culminaron con la detención de los prófugos.
En varios casos, los arrestados habían intentado eludir la acción de la justicia beneficiándose de redes de apoyo familiares, aprovechando domicilios de conocidos, o cambiando de municipio con frecuencia, lo que dificultó su localización, llegando a permanecer ocultos durante prolongados periodos de tiempo.
Incluso mandatos de ingreso en prisión
Entre las personas detenidas figuran individuos sobre los que pesaban órdenes de búsqueda, detención y personación, así como mandamientos de ingreso en prisión dictados por juzgados de Madrid, Valencia, Castellón, Las Palmas, Córdoba, Cuenca y otras provincias del territorio nacional.
Todos los arrestados fueron puestos a disposición judicial tras su detención, quedando ingresados en prisión aquellos para los que existía orden expresa de cumplimiento de condena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones
- Grúas Tomás, 50 años de compromiso familiar desde Vila-real
- Piden ocho años a dos personas por apropiarse de una empresa y de once vehículos