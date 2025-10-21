Acepta 8 años y medio de cárcel por intentar matar a su exsuegro en Castellón

El juicio a un hombre por intentar matar a tiros a su exsuegro no se ha celebrado finalmente este martes en la Audiencia Provincial de Castellón, tras alcanzarse un acuerdo entre las partes que los tres acusados han aceptado.

La principal condena es para quien disparó cuatro veces al padre de su exnovia, quien acepta siete años y medio de cárcel por asesinato en grado de tentativa y un año más por tenencia ilícita de armas frente a los 16 años que inicialmente pedía la Fiscalía por ambos delitos. Además, deberá permanecer 10 años en libertad vigilada y no podrá acercarse a menos de 1.500 metros de su exsuegro durante 10 años, con posterioridad a su salida de la cárcel.

El amigo del acusado, que lo llevó el día de autos al lugar en el que se encontraba el exsuegro, es condenado a dos años, cuando inicialmente el ministerio fiscal solicitaba siete.

Por último, la madre del acusado es condenada a un año de cárcel por obstrucción a la justicia, y a multa de un mes a seis euros por día por cada uno de dos delitos de amenazas leves a su exnuera y al padre de ella. Además, no podrá acercarse a menos de 400 metros de cada uno de ellos durante seis meses por cada delito, es decir, durante un año. También se la condena por maltrato a un mes de multa y a seis meses más de alejamiento de la exnuera.

Indemnizaciones

Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el principal acusado deberá indemnizar con 5.000 euros a su exsuegro por las lesiones que le provocó y sus secuelas, ya que dos de los disparos le alcanzaron en el abdomen y en el glúteo. Además, su madre deberá indemnizar por el daño moral causado a su exnuera con 300 euros y al padre con 2.700.

Cabe recordar que los hechos a los que aludía esta causa arrancaron el 30 de junio de 2023 cuando una mujer denunció en el juzgado de Violencia sobre la Mujer a su exnovio por amenazas y quebrantamiento de condena, todo ello en un municipio de Castellón que este periódico omite para proteger la identidad de esta víctima de violencia de género.

Amenazas y maltrato

Esa tarde la madre del agresor machista acudió al domicilio familiar de su exnuera y exigió a sus padres que retiraran la denuncia, insultándolos y amenazándolos. Acto seguido acudió al lugar de trabajo de la exnuera, a la que insultó, amenazó y agredió, dándole una patada en el fémur, un golpe en la frente y varios tirones de pelo.

Pero lo peor llegó esa misma tarde, cuando el exnovio de la denunciante acudió con un amigo a una farmacia donde sabía que estaría su exsuegro. Una vez allí sacó un arma de fuego para la cual no tenía licencia y que no ha sido hallada, con la que disparó a la cabeza del exsuegro. La bala se encasquilló y el hombre pudo huir, siendo alcanzado por los dos siguientes disparos y pudiendo esquivar un último.