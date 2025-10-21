Un cuarto de kilo de cocaína y 18.000 euros en efectivo: detienen a dos personas por vender droga en Castellón

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Castellón por venta de droga. En el marco de una operación denominada Calvario, se realizaron dos entradas y registros donde se intervinieron 261 gramos de cocaína y otras sustancias, así como más de 18.000 euros en efectivo. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión.

Investigación

Los hechos tienen como escenario Vila-real. Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de esta ciudad detectaron un posible punto de menudeo de droga, observando un trasiego importante de personas en horario de tarde. Las indagaciones permitieron comprobar que el local investigado no desarrollaba ninguna actividad comercial ni figuraba como domicilio de ninguna asociación o persona jurídica.

Registro e intervención de droga y dinero

Tras las investigaciones llevadas a cabo, se pudo averiguar que los sospechosos suministraban distintas sustancias estupefacientes a los compradores que accedían al interior. Tras recopilar diversa información, se efectuaron dos entradas y registros en la vivienda y el almacén-garaje.

Dinero encontrado en la operación. / Policía Nacional

La operación culminó con la detención de dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, además de la intervención de 261 gramos de cocaína, 45 gramos de marihuana, diversa cantidad de hachís, 18.375 euros en efectivo, balanzas de precisión y útiles destinados al tráfico de drogas.

Coordinación policial

En el dispositivo actuaron diferentes brigadas de la Comisaría Local de Vila-real, así como la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

Los arrestados pasaron a disposición judicial.