Cultivan mandarinas sin autorización en Moncofa: tres personas investigadas por un delito contra la propiedad industrial

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de la localidad de Moncofa por su presunta participación en un delito contra la propiedad industrial, por el cultivo no autorizado de mandarino de la variedad Orri, en varias parcelas agrícolas del término municipal.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Burriana, ya que es el especializado en la investigación de delitos cometidos en el ámbito rural y agropecuario. En esta ocasión, los agentes iniciaron la investigación tras la denuncia presentada por la empresa titular de los derechos de la variedad Orri, quien alertó de la existencia de explotaciones agrícolas donde supuestamente se estaba cultivando esta mandarina sin la correspondiente licencia o autorización.

Variedad protegida

La variedad Orri está registrada y protegida tanto por la legislación nacional como por la normativa comunitaria, lo que implica que su plantación requiere un permiso específico de los titulares de la patente. Los guardias civiles realizaron inspecciones, toma de muestras in situ y análisis genéticos, para comprobar la autenticidad de la variedad cultivada.

Tras los resultados de las pruebas obtenidas se verificó que las mandarinas correspondían efectivamente a la variedad Orri, confirmando así el cultivo ilícito. Por todo ello tras identificar a los supuestos autores de los hechos se procede a su investigación en el mes de octubre.