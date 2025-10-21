Detienen a un hombre encapuchado al intentar huir tras robar en una vivienda en Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda de una urbanización de la localidad de Benicàssim.

La actuación se inició tras recibir el aviso de varios vecinos que informaban sobre la presencia de una persona encapuchada intentando huir tras ser sorprendida cuando trataba de acceder a una vivienda.

Dispositivo de búsqueda

De manera inmediata, se estableció un dispositivo de búsqueda y localización en la zona, con la participación de varias patrullas de la Guardia Civil y Policía Local se logró localizar al presunto autor escondido en un solar sin construir con la intención de eludir la acción policial.

En el momento de la detención, el individuo portaba diversos efectos sustraídos en una de las viviendas donde se había consumado el robo, entre ellos divisas extranjeras, un colgante con una estrella y medallas con la imagen de la Virgen del Lidón. Asimismo, los agentes recuperaron más de 600 euros en efectivo, cuya procedencia se encuentra en investigación.

En poder del detenido también se intervino material presuntamente empleado para la comisión de robos, pasamontañas, destornilladores y linternas.

Las primeras gestiones han permitido determinar que, además del robo consumado, el presunto autor habría intentado acceder sin éxito a otra vivienda próxima. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.