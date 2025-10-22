Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un hombre desaparecido cuando salió a pasear al perro en Benlloch

El dispositivo se activó a partir de las 23.00 horas

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en una actuación.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en una actuación. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos ha activado la búsqueda de una persona mayor desaparecida en Benlloch.

El dispositivo se puso en marcha sobre las 23.00 horas, debido a que el hombre había salido a pasear con su perro y no había vuelto.

Estamos trabajando para ampliar esta información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents