Buscan a un hombre desaparecido cuando salió a pasear al perro en Benlloch
El dispositivo se activó a partir de las 23.00 horas
Castellón
El Consorcio Provincial de Bomberos ha activado la búsqueda de una persona mayor desaparecida en Benlloch.
El dispositivo se puso en marcha sobre las 23.00 horas, debido a que el hombre había salido a pasear con su perro y no había vuelto.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
