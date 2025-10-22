Detenidos tres hombres e investigado un cuarto por dos robos en La Barona y Orpesa
Entraron en un almacén de aceite y en un local de ocio
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta por su presunta implicación en dos delitos de robo con fuerza cometidos en La Barona y Orpesa.
Los hechos ocurrieron la noche del 16 de octubre, cuando se alertó a la Guardia Civil de que varias personas estaban intentando forzar la puerta de un almacén de aceite en La Barona. Según la investigación, los sospechosos, que llevaban el rostro cubierto, huyeron en un vehículo con cuatro ocupantes.
Pocas horas después se registró un segundo robo con fuerza en un local de ocio de un complejo turístico en Orpesa, donde los autores sustrajeron varias botellas de alcohol. La Guardia Civil confirmó que el vehículo utilizado en ambos hechos era el mismo.
Defiende que fue engañado
En colaboración con la Policía Local de Orpesa, la Guardia Civil desplegó un operativo que permitió localizar y detener al conductor del vehículo sospechoso, quien manifestó que había sido engañado por los otros implicados, que le hicieron creer que iban a otros lugares mientras cometían los robos.
Según la Guardia Civil, el análisis de las ropas y objetos encontrados permitió identificar a los tres presuntos autores, quienes se encontraban en constante movimiento entre distintas localidades de la provincia. Finalmente, fueron detenidos tras un amplio dispositivo conjunto de la Guardia Civil.
Las diligencias, junto con los tres detenidos y el investigado, han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Castellón para su instrucción
