Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salida de vía

Herido un motorista al salirse de la carretera en un municipio de Castellón

Las heridas revestían gravedad por lo que ha sido trasladado al Hospital General

La Guardia Civil atendió el accidente en la Serra d'en Galceran.

La Guardia Civil atendió el accidente en la Serra d'en Galceran. / Mediterráneo

Miguel Mora

Castellón

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en la carretera CV-15, a la altura del municipio castellonense de la Serra d'en Galceran, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se ha producido hacia las 11.15 horas de este miércoles, en el kilómetro 16 de dicha carretera, cuando la motocicleta se ha salido de la vía por causas que todavía se desconocen.

Noticias relacionadas y más

Como consecuencia del choque, el motorista ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, según las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents