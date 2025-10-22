Herido un motorista al salirse de la carretera en un municipio de Castellón

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en la carretera CV-15, a la altura del municipio castellonense de la Serra d'en Galceran, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se ha producido hacia las 11.15 horas de este miércoles, en el kilómetro 16 de dicha carretera, cuando la motocicleta se ha salido de la vía por causas que todavía se desconocen.

Como consecuencia del choque, el motorista ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, según las mismas fuentes.