Salida de vía
Herido un motorista al salirse de la carretera en un municipio de Castellón
Las heridas revestían gravedad por lo que ha sido trasladado al Hospital General
Castellón
Un hombre ha resultado herido este miércoles tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en la carretera CV-15, a la altura del municipio castellonense de la Serra d'en Galceran, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.
El accidente se ha producido hacia las 11.15 horas de este miércoles, en el kilómetro 16 de dicha carretera, cuando la motocicleta se ha salido de la vía por causas que todavía se desconocen.
Como consecuencia del choque, el motorista ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital General de Castellón, según las mismas fuentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés natural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'Es el contenedor que utilizamos a diario
- Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías