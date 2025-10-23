Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora

Los exámenes forenses iniciales realizados al cuerpo sin vida de Vicente Domínguez, exmarido de la alcaldesa de Almassora y diputada provincial por el PP, María Tormo, revelan dos tipos de lesiones: unas provocadas por la prensa del camión de basuras al que cayó al descargar el contenedor de la calle Pérez Galdós de Castelló, al que había sido arrojado, y otras fruto de una presunta agresión previa.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional analizan si la agresión que sufrió la víctima antes del fatal desenlace se produjo en su domicilio o mientras regresaba a casa de madrugada.

Todo apunta a que el varón, vecino de Almassora, fue arrojado en estado inconsciente, fruto de una paliza, al contenedor de residuos domiciliarios, con el objetivo de deshacerse del cuerpo al pensar que ya estaba muerto, si bien perdería la vida en el compactador del camión de basura.

El hallazgo

Los operarios procedieron, sobre las 05.00 horas del domingo, a vaciar el contenedor ubicado en el número 10, siguiendo la operativa rutinaria de su ruta. El vehículo, que funciona con dos operarios y un sistema de elevación, volcó el contenido sin que vieran su interior.

Al activar el mecanismo de prensa para optimizar el espacio, se percataron de la presencia de la víctima al observar un brazo, deteniendo la maquinaria y alertando a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, siendo uno de ellos quien detectó que el varón todavía respiraba, movilizando a los servicios sanitarios. Los bomberos también intervinieron para forzar el mecanismo del camión durante las labores de rescate, aunque cuando lograron extraer al hombre ya había fallecido.

Identificable

Según ha podido saber este diario, el cuerpo no estaba sepultado por demasiada basura y fue hallado con lesiones por aplastamiento, especialmente graves en un tobillo, aunque resultaba identificable. Vestía pantalón chino, chaleco y zapatillas deportivas New Balance, y presentaba la cara amoratada.

Tenía además un hematoma en el ojo, propio de un fuerte golpe —con un puño o un objeto contundente— y otras contusiones ajenas al aplastamiento, lo que refuerza la hipótesis de que Vicente Domínguez recibió una paliza que lo dejó inconsciente.

Un vecino conocido

Conocido en Almassora, el fallecido tenía una empresa llamada Geserinfo, dedicada a servicios informáticos y terminales de punto de venta (TPV) para comercios. Participó activamente en la vida social del municipio, formando parte del grupo Scout Tramuntana.