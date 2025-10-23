Investigan a un hombre que mataba gatos en Castellón con una escopeta

El Seprona de la Guardia Civil de Segorbe ha procedido a la investigación de un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, así como contra los animales, por la muerte y las lesiones ocasionadas a varios felinos en Geldo.

Durante el mes de septiembre se inició una investigación tras la muerte de tres gatos en el municipio. Además, otros doce presentaban heridas. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que las lesiones eran compatibles con las producidas por impacto de perdigón de carabina de aire comprimido.

Tras un examen realizado por un veterinario, se confirmó ese extremos y hallaron varios perdigones incrustados en el cuerpo de los animales.

Radiografía que muestra la presencia de un perdigón en el cuerpo de un gato. / Guardia Civil

Después de múltiples tareas de investigación y de la realización de varias gestiones, los agentes pudieron identificar, localizar e investigar al presunto autor, un varón de 62 años residente en Geldo al que se le incautaron dos carabinas de aire comprimido