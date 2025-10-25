Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco

Era sin duda una de las noticias más esperadas desde que salió de la cárcel y este sábado se ha dado a conocer: Joaquín Ferrándiz Ventura, conocido como el asesino del círculo y considerado el primer asesino en serie reconocido en España, vive actualmente en Andoain (Gipuzkoa) bajo estricta vigilancia policial, según ha publicado Diario Vasco. Tras cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado por el asesinato y violación de cinco mujeres en Castellón entre 1995 y 1996, el criminal ha vuelto a situarse en el radar de las autoridades por un nuevo episodio de violencia machista.

Según fuentes policiales han confirmado a la periodista del citado medio, Ainhoa de las Heras, Ferrándiz mantiene una orden de alejamiento vigente respecto a una mujer que fue su compañera de piso y pareja sentimental durante un tiempo el año pasado. La mujer lo denunció por acoso, y el juzgado abrió un expediente por violencia de género, lo que ha motivado que la Ertzaintza refuerce el control sobre sus movimientos y su entorno.

El antiguo recluso, que salió de la prisión de Herrera de la Mancha en julio de 2023, aseguró entonces que no volvería a Castellón “por respeto a las víctimas” y que se marchaba “al extranjero para rehacer su vida”. Sin embargo, se trasladó primero a Irun y más tarde, en junio de 2024, a Andoain, donde lleva una vida aparentemente normal y trabaja para una empresa nacional de alimentación. La policía autonómica vasca lo ha identificado recientemente durante un control rutinario en la N-634, a su paso por Usurbil mientras conducía su vehículo, un Toyota de color gris. Como curiosidad, en su coche se hallaron rollos de papel de cocina (algunos usados) y tenía abierta una web de citas para mayores en el móvil.

En Benicàssim ha comenzado a rodarse una serie sobre el conocido criminal.

Fuentes de la investigación lo describen como un individuo “inteligente, educado y encantador en el trato”, pero sobre el que pesan serias dudas acerca de su rehabilitación real, pues no se sometió al programa de rehabilitación para agresores sexuales. La Ertzaintza teme que pueda reproducir comportamientos del pasado, especialmente por los incidentes recientes con su expareja y por su presencia habitual en zonas de ocio nocturno.

Ferrándiz, que fue condenado por los asesinatos de Sonia Rubio, Amelia García, Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas, sigue siendo una figura temida y vigilada tres décadas después de aquellos crímenes que conmocionaron a Castellón y a España entera.