¿Caso Louvre en Castellón? Vandalizan e intentan robar en una exposición en un museo

Una fotografía de la artista Candice Breitz resulta afectada y el Institut Valencià de Cultura ha acordado volver a reproducirla

La artista cuya obra ha sido vandalizada en Castelló, Candice Breitz.

Ramón Pérez

Castellón

Un hombre vandalizó en la mañana del jueves, alrededor de las 6.30 horas, una fotografía de una exposición del Espai d’Art Contemporani de Castelló, según confirmaron ayer fuentes del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Una obra del ciclo Off Voices, de Candice Breitz

Se trata de una imagen de la exposición a punto de ser inaugurada, perteneciente al ciclo Off Voices de la artista sudafricana Candice Breitz.

El IVC informó que interpuso una denuncia por estos hechos ante la Policía Nacional.

Daños mínimos y apertura confirmada

El incidente se produjo cuando el personal de limpieza realizaba sus tareas, y el supuesto autor de los hechos se coló en el recinto.

Intentó sustraer la fotografía y algunos libros, en una situación de apenas trascendencia, nada comparable al gran robo de joyas napoleónicas ocurrido hace unos días en el Louvre.

Si bien los daños son “mínimos”, según el IVC, el organismo ha acordado con la artista volver a reproducir la fotografía afectada y desarrollar la exposición desde el 31 de octubre, tal y como estaba previsto.

