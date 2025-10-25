Salvan la vida a un hombre que amenazaba con tirarse del puente al lado del Castalia
Las llamadas de testigos al 112 permiten que un policía nacional llegue al lugar de inmediato y disuada al hombre de 57 años de lanzarse al vacío
La actuación conjunta de Policía Nacional y Policía Local evitó un intento de suicidio en el puente próximo al estadio Castalia.
Un hombre de 57 años y nacionalidad española salvó recientemente su vida gracias a una intervención policial que tuvo lugar a finales de la pasada semana en el puente próximo al estadio Castalia, en la avenida Benicàssim y sobre la avenida Riu Sec.
La sala del 112 recibió llamadas de varios testigos presenciales de este intento de suicidio, pidiendo ayuda para un ciudadano que se encontraba encaramado a lo alto del puente y amenazaba con tirarse al vacío desde allí.
Coordinación y mediación policial
Ante estas comunicaciones, se pasó un aviso interno a todas las unidades para atender la emergencia.
Un agente de la comisaría de Río Sella, que realizaba sus funciones en las proximidades, fue el primero en personarse en la zona y comenzó a dialogar con el varón, tratando de convencerlo para evitar que se suicidase, en una tensa situación que requería de una pericia extrema por su parte.
A él se sumaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como agentes de la Policía Local de Castelló.
Los efectivos cerraron al tráfico el puente y trataron de convencer al hombre de que desistiera en su idea de lanzarse al vacío.
Al parecer, el castellonense tenía la mirada perdida y decía no recordar si tenía familia, advirtiendo de que ya había intentado en más ocasiones acabar con su vida.
Gracias a la mediación de los policías, el varón accedió finalmente a colocarse en una zona segura y depuso su actitud, siendo trasladado enseguida al Hospital Provincial para su evaluación.
Con frecuencia, tanto la Policía Nacional, como la Local y la Guardia Civil realizan servicios de carácter humanitario en la provincia, salvando la vida a personas en peligro de muerte por intentos suicidas, informados por este diario.
Casos previos similares
En mayo de 2024, un hombre italiano de 50 años pretendía quitarse la vida en la zona PAU Lledó. Era una persona que había recibido una sentencia judicial para abandonar su vivienda y padecía problemas psiquiátricos.
Había preparado una soga y, en el último momento, con medio cuerpo en el aire, fue interceptado por los agentes.
En julio de 2024, dos policías nacionales rescataron a otro hombre que quería tirarse por una ventana en un edificio de la ronda Mijares.
Ya este año, una joven de 20 años fue disuadida de lanzarse desde una azotea por un agente en la avenida Quevedo.
El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida, una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, para afectados y familiares, los 365 días del año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Las cuatro claves en la investigación del crimen del contenedor de Castellón
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- Las mejores imágenes del primer encierro de la Fira d'Onda 2025