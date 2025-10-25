Salvan la vida a un hombre que amenazaba con tirarse del puente al lado del Castalia

La actuación conjunta de Policía Nacional y Policía Local evitó un intento de suicidio en el puente próximo al estadio Castalia.

Un hombre de 57 años y nacionalidad española salvó recientemente su vida gracias a una intervención policial que tuvo lugar a finales de la pasada semana en el puente próximo al estadio Castalia, en la avenida Benicàssim y sobre la avenida Riu Sec.

La sala del 112 recibió llamadas de varios testigos presenciales de este intento de suicidio, pidiendo ayuda para un ciudadano que se encontraba encaramado a lo alto del puente y amenazaba con tirarse al vacío desde allí.

Coordinación y mediación policial

Ante estas comunicaciones, se pasó un aviso interno a todas las unidades para atender la emergencia.

Un agente de la comisaría de Río Sella, que realizaba sus funciones en las proximidades, fue el primero en personarse en la zona y comenzó a dialogar con el varón, tratando de convencerlo para evitar que se suicidase, en una tensa situación que requería de una pericia extrema por su parte.

A él se sumaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como agentes de la Policía Local de Castelló.

Los efectivos cerraron al tráfico el puente y trataron de convencer al hombre de que desistiera en su idea de lanzarse al vacío.

Al parecer, el castellonense tenía la mirada perdida y decía no recordar si tenía familia, advirtiendo de que ya había intentado en más ocasiones acabar con su vida.

Gracias a la mediación de los policías, el varón accedió finalmente a colocarse en una zona segura y depuso su actitud, siendo trasladado enseguida al Hospital Provincial para su evaluación.

Con frecuencia, tanto la Policía Nacional, como la Local y la Guardia Civil realizan servicios de carácter humanitario en la provincia, salvando la vida a personas en peligro de muerte por intentos suicidas, informados por este diario.

Casos previos similares

En mayo de 2024, un hombre italiano de 50 años pretendía quitarse la vida en la zona PAU Lledó. Era una persona que había recibido una sentencia judicial para abandonar su vivienda y padecía problemas psiquiátricos.

Había preparado una soga y, en el último momento, con medio cuerpo en el aire, fue interceptado por los agentes.

En julio de 2024, dos policías nacionales rescataron a otro hombre que quería tirarse por una ventana en un edificio de la ronda Mijares.

Ya este año, una joven de 20 años fue disuadida de lanzarse desde una azotea por un agente en la avenida Quevedo.

El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida, una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, para afectados y familiares, los 365 días del año.