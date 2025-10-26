Buscan a un hombre desaparecido en la Vall d'Uixó por una zona forestal

Un equipo especializado ha procedido a la búsqueda de un varón de 62 años, natural de la Vall d'Uixó, que ha desaparecido hoy y se encontraría desorientado, según han precisado fuentes del 112, del Centro de Coordinación de Emergencias. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha precisado que acaba de movilizar esta tarde una de sus dotaciones del parque de Nules; así como una unidad canina de Protección Civil, dos unidades de bomberos forestales y tres agentes medioambientales.

Al parecer el individuo tiene problemas psiquiátricos y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la localización primeramente, lo ha situado en el entorno de la zona forestal. Piensan que podría estar en las inmediaciones del Castillo de Castro, en Alfondeguilla, donde se concentran a estas horas las labores de búsqueda, que se han intensificado para intentar dar con él antes de que anochezca.