Accidente en la AP-7 en Castellón: un coche cruza la mediana, invade el carril contrario y choca con otro vehículo
El suceso genera retenciones desde primera hora de la mañana a la altura de Torreblanca en sentido Valencia
Un accidente en la AP-7 en Castellón ha hecho saltar la alarma a primera hora del lunes. Tal y como informan fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil, un vehículo que circulaba en sentido Barcelona se ha salido de la vía cruzando la mediana e invadiendo el sentido contrario hasta llegar a impactar con otro coche que iba dirección Valencia.
El suceso ha tenido lugar a la altura del vial en Torreblanca pasadas las 6.00 horas.
Sin heridos graves
Pese a la espectacularidad del accidente, las autoridades apuntan a que no hay heridos graves y tan solo hay que lamentar daños materiales. Asimismo, el hecho ha generado que se registren retenciones en la zona.
El carril derecho de la AP-7 en Torreblanca dirección Valencia está cortado, tal y como apunra la DGT en su perfil oficial de X (antiguo Twitter) y los operarios están trabajando para retirar los vehículos implicados y que se restablezca la circulación con normalidad lo antes posible.
