'Mediterráneo' habla con los vecinos de Andoain: "Sabiendo el historial de JFV, tenemos miedo"
"Uno tiene hermanas, tiene novia... y claro, esto es preocupante", cuenta otro vecino
Todo Andoain, en Guipúzcoa, ha quedado zarandeado en los últimos días. por la presencia de Joaquín Ferrándiz, JFV, el asesino en serie de Castellón que quedó libre hace dos años y que ahora vive en dicha localidad, después de haber sido denunciado por una expareja por violencia de género en Irún.
«Sabiendo su historial, tenemos miedo. Andoain es un pueblo pequeño», explica a Mediterráneo Edurne, trabajadora de un bar en esta localidad de 14.500 habitantes.
Miedo entre los vecinos y comerciantes
En los mismos términos se expresa otra comerciante que prefiere permanecer anónima:
«Este es ahora el tema de conversación del pueblo. El resumen, según lo que me dicen los clientes, es que tienen miedo. Yo no es que vaya vigilando al ir por la calle, pero sí mirando para ver si la cara es conocida o no», dijo esta mujer.
Preocupación generalizada
Agustín, barbero, explica que está «alerta» por la presencia del exconvicto que busca reinsertarse trabajando en una empresa de la zona.
«Uno tiene hermanas, tiene novia... y claro, esto es preocupante. Obviamente andamos alerta, aunque el hombre ya tenga 60 años y ya no tenga la misma fuerza que otros años», dice Agustín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Alarma e indignación por JFV entre vecinos del País Vasco: 'El asesino en serie más mediático vive entre nosotros
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó