Suplantan a la Guardia Civil para robar dos coches a traficantes de droga en Cabanes

La Fiscalía solicita penas que suman unos 25 años de cárcel para cada uno de los cinco integrantes de una banda que se hizo pasar por guardias civiles para sustraer dos turismos a personas que se dedicaban al tráfico de drogas.

Estos hechos, que serán sometidos a juicio oral a partir del 5 de noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón, tuvieron lugar el 3 de febrero de 2020. Los cinco acusados, todos de nacionalidad española, eran amigos, y según el ministerio fiscal «con intención de sustraer sustancias estupefacientes a personas o grupos que sabían se dedicaban al tráfico de tales sustancias ilegales, constituían una colectividad dedicada a hacer vuelcos, aprovechando la clandestinidad de tales actuaciones y la falta de denuncia, con carácter general, de los perjudicados».

El día de autos, otras tres personas salieron de Atarfe (Granada) en dirección Barcelona, distribuidos en un Seta León y un Renault Clio que iba detrás. Los acusados, sabiendo que iban a volver a Granada ese día «y con intención de hacer propios los dos vehículos y su contenido», según la Fiscalía, se introdujeron en un BMW X5 que habían obtenido de forma desconocida y con matrícula falsa. Con la intención de hacer creer a los ocupantes de los dos vehículos que eran agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, «vestían uniformidad de la guardia Civil y hacían uso de dispositivos de luz como los utilizados por dicho cuerpo, siendo el vehículo utilizado similar a los todoterrenos de estos cuerpos de seguridad», apuntan desde el ministerio fiscal.

Asalto

En torno al punto kilométrico 402 de la Ribera de Cabanes, el vehículo de los acusados se colocó en paralelo al Seat León y le embistieron varias veces portando en el techo del coche una señal luminosa azul como las de las fuerzas de seguridad, hasta que lograron que se parara. Entonces cuatro de ellos se bajaron del vehículo, con un uniforme verde imitando el de la Guardia Civil, peto amarillo y una braga al cuello hasta la boca para dificultar su identificación, y apuntaron con pistolas a los dos ocupantes del turismo diciéndoles «alto Guardia Civil». Cuando lograron que les abrieran las puertas les echaron espray de pimienta a los ojos y los sacaron por la fuerza, quitándoles sus pertenencias y tirándolos al suelo. Varios de los acusados abandonaron el lugar con el Seat León y con todo lo que contenía, incluidos 8.000 euros en metálico. Los perjudicados se quedaron en la cuneta de la AP-7.

El resto de los acusados volvieron al BMW X5 y repitieron la operación con el Renault Clio, en el que iba un único ocupante, al que también dejaron en la cuneta tras llevarse el coche y lo que contenía, 300 euros en efectivo y una supuesta bolsa de marihuana que no fue hallada. Ambos vehículos fueron recuperados, uno de ellos en Orpesa y el otro en Mataró.

Marihuana

Los acusados también se dedicaban al cultivo y posesión para la distribución de sustancias estupefacientes, encontrándose en dos locales de Mataró sendas plantaciones in door de marihuana con 375 y 175 plantas, respectivamente, y en el domicilio de otro acusado 34 pastillas de MDMA.