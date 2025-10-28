Alerta en Burriana: un incendio en un garaje obliga a movilizar a los bomberos
Está en un edificio de cuatro alturas.
Los bomberos de la Diputación de Castellón han tenido que movilizarse en la tarde de este martes a un incendio en Burriana.
Se trata de un garaje que ha ardido y se encuentra en el bajo de un edificio de cuatro alturas, según especifican en sus redes sociales los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
Bomberos del Parque Plana Baixa han acudido rápidamente al lugar para tratar de contener las llamas, de las que se ha informado a las 19.37 de la tarde.
Por el momento, se desconocen más datos y Mediterráneo trabaja para ampliar la información.
Otro fuego en Orpesa
Asimismo, los bomberos han informado este martes de que el lunes realizaron otra operación por un fuego, en esa ocasión en Orpesa.
Un vehículo comenzó a arder y requirió de la presencia de efectivos del Parque Plana Alta, que consiguieron extinguirlo con su rápida actuación.
