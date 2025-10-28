Un familiar del desaparecido de la Vall: «Tememos que haya salido de la provincia»
Manuel Navarro, valldeuxense de 62 años, lleva sin ser visto desde el sábado y su familia pide ayuda en redes sociales. El hombre padece confusiones temporales. El amplio operativo sigue desplegado.
La agónica búsqueda del hombre de 62 años de la Vall d’Uixó continúa sin éxito.
El operativo sigue activo con múltiples instituciones implicadas a fondo en encontrar a Manuel Navarro, de quien desde el sábado no se tienen noticias.
Había salido a caminar por el término municipal de Alfondeguilla, pero nunca regresó a casa.
Llamamiento desesperado de la familia
La familia de Manuel ha hecho un llamamiento en redes sociales para que su grito de auxilio llegue a todos los rincones de la Plana y de la Serra d’Espadà, por si alguien lo avista en algún paraje.
«Nos gustaría pedir difusión, mi hermano padece de confusiones temporales», escribió Jesús, su hermano menor, que reside en el extranjero.
¿Hacia dónde caminó?
«Tememos que pudiera haber salido de la provincia», incidió Jesús, a pesar de que la zona en la que se perdió el rastro de Manuel, que iba a pie, queda a unos 15 kilómetros de la provincia de Valencia (y si se perdió por la montaña, es un territorio de tránsito difícil).
Una salida hacia la otra provincia próxima, Teruel, sería aún más complicada, dadas las circunstancias de Manuel.
«Quiero decir que Manuel ha sido toda su vida una persona muy trabajadora y nuestra labor ha sido que pudiera disfrutar de la merecida jubilación. Es una persona amable y que siempre tiene un chascarrillo para cada momento», lo recuerda con cariño Jesús.
Refuerzos con la unidad canina
Ayer la búsqueda de Manuel contó con más refuerzos, esta vez con integrantes de cuatro patas.
La unidad canina de Protección Civil del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón ya trabajó sobre el lugar.
Los perros rastrearon una zona concreta del término municipal de Chóvar, en el corazón de la sierra.
El puesto avanzado de mando del operativo se encuentra en la Casa de la Cultura de Alfondeguilla.
Drones y helicóptero
Los participantes también realizan batidas con drones y personal de tierra, además de contar con el helicóptero de Emergències de la Generalitat.
Hay desplegados bomberos de la Diputación, Forestales de la Generalitat, Policía de la Generalitat y Guardia Civil.
De momento, no hay éxito en la búsqueda.
