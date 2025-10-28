El 'método de la siembra' llega a Castellón: detienen a cuatro personas tras robar con ese modus operandi
Consiste en distraer a la víctima preguntándole una dirección mientras otros le sustraen el bolso a través de la ventanilla
La Guardia Civil de Vinaròs ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de hurto cometido en Benicassim.
El pasado día 21 de octubre en el aparcamiento de un supermercado de la localidad, dos individuos distraían a una mujer con la excusa de preguntarle una dirección mientras los otros dos hurtaban su bolso del interior del vehículo.
Los datos aportados por la víctima referentes a la descripción de los individuos, así como las características del vehículo utilizado para la huida, fueron esenciales para establecer un dispositivo de búsqueda en la provincia que finalizó cuando agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vinaròs localizaron e interceptaron el vehículo y encontrando en su interior los efectos personales de la perjudicada.
Suman otros cuatro hechos delictivos
Tras las indagaciones realizadas se ha determinado que los cuatro implicados están relacionados en al menos otros cuatro hechos delictivos similares ocurridos en localidades de Vinaròs.
A los detenidos, dos hombres y dos mujeres se les atribuye los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Los efectos recuperados se han entregado a su legítima propietaria. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº1 de Vinaròs.
