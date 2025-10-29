Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232

La mañana de miércoles en cuanto a los sucesos en Castellón ha comenzado en la provincia con un accidente de tráfico en el término municipal de Vinaròs.

Pasadas las 11.00

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que un siniestro, en concreto una colisión entre dos coches, ha dejado personas atrapadas pasadas las 11.00 horas.

Hay tres heridos, según ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico a este diario, si bien no se ha especificado cuántos de ellos están atrapados.

El incidente ha tenido lugar en la carretera nacional N-232, que en la provincia une Vinaròs y Morella.

Se han movilizado efectivos del Parque Baix Maestrat para asistir a los afectados, en un operativo del que por el momento no se conocen más datos.

Los carretera N-232 se ha cortado provisionalmente para despejar la calzada.

Mediterráneo trabaja en esta información y actualizará esta noticia cuando recabe más información al respecto.