Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232
Hay tres heridos
La mañana de miércoles en cuanto a los sucesos en Castellón ha comenzado en la provincia con un accidente de tráfico en el término municipal de Vinaròs.
Pasadas las 11.00
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de que un siniestro, en concreto una colisión entre dos coches, ha dejado personas atrapadas pasadas las 11.00 horas.
Hay tres heridos, según ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico a este diario, si bien no se ha especificado cuántos de ellos están atrapados.
El incidente ha tenido lugar en la carretera nacional N-232, que en la provincia une Vinaròs y Morella.
Se han movilizado efectivos del Parque Baix Maestrat para asistir a los afectados, en un operativo del que por el momento no se conocen más datos.
Los carretera N-232 se ha cortado provisionalmente para despejar la calzada.
Mediterráneo trabaja en esta información y actualizará esta noticia cuando recabe más información al respecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: 'Le recomiendo esta experiencia a cualquiera
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: 'Defecan junto a nuestras casas