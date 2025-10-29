Dos personas detenidas por delitos de robo con fuerza en viviendas en Peñíscola
Dos hombres, de 48 y 64 años, presuntos autores de los robos, uno de ellos en grado de tentativa
Redacción
La Guardia Civil de Peñíscola ha detenido a dos personas como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa y ha investigado respectivamente a otras dos por un delito de hurto en un supermercado.
Tres actuaciones policiales
El pasado día 16 de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un hombre había accedido tras escalar el vallado perimetral y fracturar la puerta de entrada a un domicilio particular, el perjudicado manifestó que le habían sustraído dinero en efectivo y diversos efectos personales. La investigación dio sus frutos cuando los agentes identificaron y localizaron al presunto autor, un varón de 48 años que fue detenido y al que se le atribuye un delito de robo.
Posteriormente, el 17 de octubre, la Guardia Civil detuvo varón de 64 años tras intentar cometer un robo en el interior de un domicilio particular. Gracias al sistema de alarma que la vivienda tenía instalada y la rápida actuación de los agentes, el varón no pudo consumar el hecho delictivo.
Finalmente, la Guardia Civil de Peñíscola identificó el día 20 del presente mes a las dos presuntas autoras de un hurto en un establecimiento alimentario, quienes valiéndose de un momento de distracción de los empleados aprovecharon para sustraer varios productos, una de ellas fue investigada y la segunda se encuentra en la actualidad cumpliendo condena en prisión por otros delitos por lo que los agentes informaron a la autoridad judicial.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Vinaròs.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Brutal agresión en Castellón: «Mi padre me violaba sin preservativo y me compraba la pastilla del día después»
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Rebeca, una tenista de Castellón becada en Estados Unidos: 'Le recomiendo esta experiencia a cualquiera
- La víctima del ‘crimen del contenedor’ es hoy enterrada en Almassora
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Vecinos de la avenida Vila-real ya no pueden más: 'Defecan junto a nuestras casas