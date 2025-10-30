Siniestro
Cortada la AP-7 en Castellón por un accidente entre un camión y una furgoneta
Los bomberos intervienen para rescatar a ocupantes atrapados
Esta tarde se ha producido un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura de Nules, en dirección Castellón.
Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos a través de sus redes sociales, en el siniestro, que se habría producido sobre las 17.10 horas en el kilómetro 450 de la vía, se han visto implicados un camión y una furgoneta.
Los efectivos del Parque de la Plana Baixa han tenido que intervenir para excarcelar a uno de los ocupantes de los vehículos, que está siendo atendido por los medios sanitarios.
El accidente también está provocando retenciones en el tráfico en dicha zona ya que ha provocado el corte total de la AP-7 y el desvío de la circulación hacia Moncofa.
Mediterráneo está trabajando en estos momentos en la elaboración de esta noticia. Más información en breve.
