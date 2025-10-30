Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestro

Cortada la AP-7 en Castellón por un accidente entre un camión y una furgoneta

Los bomberos intervienen para rescatar a ocupantes atrapados

Nuevo accidente de tráfico en la provincia de Castellón.

Miguel Mora

Castellón

Esta tarde se ha producido un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura de Nules, en dirección Castellón.

Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos a través de sus redes sociales, en el siniestro, que se habría producido sobre las 17.10 horas en el kilómetro 450 de la vía, se han visto implicados un camión y una furgoneta.

Los efectivos del Parque de la Plana Baixa han tenido que intervenir para excarcelar a uno de los ocupantes de los vehículos, que está siendo atendido por los medios sanitarios.

El accidente también está provocando retenciones en el tráfico en dicha zona ya que ha provocado el corte total de la AP-7 y el desvío de la circulación hacia Moncofa.

