Detienen a un hombre y a una mujer por robar en una vivienda y en varios coches en Onda

La Guardia Civil de Onda ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con escalo en una vivienda y de hurtos en el interior de vehículos en la localidad.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias por hurtos del interior de coches estacionados en diferentes zonas del municipio, además de un robo con escalo en una vivienda de una urbanización donde sustrajeron en todos los hechos efectos.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana y a numerosas gestiones, y otras más técnicas realizadas, los guardias civiles lograron identificar, localizar y detener a los presuntos autores de los hechos delictivos.

Además, se han recuperado varios objetos de los sustraídos que han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Los detenidos y las diligencias instruidas fueron entregadas en los Juzgados de guardia de Nules.

La operación fue llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Onda.