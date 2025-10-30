Movilizan bomberos para rescatar a un hombre del interior de una cueva en Borriol

Tres equipos de la unidad de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos se han movilizado para rescatar a un hombre del interior de una cueva de Borriol.

Este se encuentra indispuesto y está a unos 70 metros de distancia desde la entrada, indican fuentes del Consorcio.

Se trata de la cueva del Rinoceronte, situada en la cuesta de los Pinos, donde en 2019 se hallaron huesos de un ejemplar de un rinoceronte con una antigüedad de 1,3 millones de años.

