Movilizan bomberos para rescatar a un hombre del interior de una cueva en Borriol
Está a unos 70 metros de la entrada
Castellón
Tres equipos de la unidad de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos se han movilizado para rescatar a un hombre del interior de una cueva de Borriol.
Este se encuentra indispuesto y está a unos 70 metros de distancia desde la entrada, indican fuentes del Consorcio.
Se trata de la cueva del Rinoceronte, situada en la cuesta de los Pinos, donde en 2019 se hallaron huesos de un ejemplar de un rinoceronte con una antigüedad de 1,3 millones de años.
.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo
- Los destinos para volar desde Castellón este invierno: 83.000 plazas y billetes desde 30 euros
- Castelló recurre a la Conselleria para hacer frente al 'infierno' de la avenida Vila-real
- De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Un accidente con atrapados en Vinaròs obliga a cortar la N-232
- Los nueve restaurantes que participan en las Jornadas del Arroz a Banda en el Grau de Castelló: los menús y sus precios