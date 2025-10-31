Un acusado de abusar de su hijastra en Castellón: «No lo puedo creer, si nunca la he tocado»

El varón acusado de abuso sexual continuado a la hija menor de su pareja, mientras la niña tenía entre 12 y 15 años, ha negado este jueves que los hechos denunciados por la joven se hubieran producido, en la segunda y última sesión del juicio en la Audiencia Provincial.

La vista se retomó con la intervención de los peritos, quienes dieron credibilidad al testimonio de la menor, añadiendo que no apreciaban en ella «la influencia de una tercera persona». También aludieron a que la niña era «influenciable» y presentaba «síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático crónico reactivo a los hechos narrados».

Varios peritos han evaluado los testimonios de la víctima. / Mora

A continuación declaró el acusado, que solo aceptó responder a su letrado. Así, aseguró que nunca había tocado a su hijastra y que fue «una sorpresa absoluta» cuando el 5 de mayo de 2022 su mujer se presentó en su lugar de trabajo y le hizo acompañarla a casa en el coche, contándole en el trayecto que su hija le había relatado por primera vez los abusos sexuales. Estos habrían comenzado cuando la niña tenía 12 años, primero a través de juegos de preguntas picantes que derivaron con el tiempo en tocamientos y sexo oral, y ya con 14 años relaciones sexuales con penetración, que empezaron en la época en la que todavía vivían en Madrid y continuaron cuando se trasladaron a Castellón.

"Todo inventado"

El acusado afirmó que durante dicho trayecto la menor iba en el asiento trasero «y solo hacía que llorar, pero cuando llegamos a casa me dijo que se lo había inventado todo porque no quería seguir en Castellón y quería que su madre la quisiera». De hecho, el presunto autor de los abusos pintó una imagen cruel de su pareja, quien según él llegó a decirle a la menor «ojalá te hubiera abortado».

En cambio, según la Fiscalía, fue el propio acusado quien reconoció los abusos cuando le preguntó su mujer, y cuando esta llamó a la policía él habría huido, siendo detenido poco después.

"Contradicciones"

La defensa aludió a «múltiples contradicciones» en los testimonios prestados por la menor, así como por su madre, para restar credibilidad a sus palabras. También se refirió a un móvil económico por parte de madre e hija, recalcando que retiraron la denuncia contra el acusado, pero la joven se personó como acusación particular en mayo de 2024, un mes después de que su padrastro hubiese vendido la casa de Castellón. Según él, su pareja le pidió el dinero de la venta «y al negarme me amenazó con contarle a mi jefe lo de los abusos», afirmó el acusado.

Las acusaciones, por contra, le tacharon de «manipulador» y «depredador sexual» y mantuvieron la petición de 15 años de cárcel.