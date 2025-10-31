Desmantelan en Castellón una nave utilizada por una organización criminal

La Guardia Civil ha desmantelado una nave industrial en el municipio de Cabanes que era utilizada por una organización criminal dedicada al robo, manipulación y exportación ilegal de vehículos de alta gama. Durante la operación se ha detenido a dos varones de 54 y 35 años, que han ingresado en prisión provisional sin fianza, y se ha identificado a un tercer varón mayor de edad implicado en estos hechos.

La investigación se inició en octubre de 2025, cuando el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante detectó la sustracción de un vehículo en la provincia. El seguimiento de este vehículo permitió a los agentes localizar una nave industrial en Cabanes, que contaba con avanzados sistemas de seguridad y vigilancia permanente.

Tras diversas gestiones, los investigadores comprobaron que en el interior del inmueble se almacenaban vehículos sustraídos. Detrás de esta infraestructura se encontraba una organización criminal asentada en el Levante español, especializada en el robo de vehículos de alta gama, la manipulación de bastidores y centralitas, y su posterior envío a otros países europeos con placas de matrícula falsificadas.

Vehículos para cometer robos en empresas

En algunos casos, los vehículos eran utilizados para cometer robos en empresas, lo que evidenciaba la complejidad y profesionalización del grupo.

Durante las vigilancias, los agentes observaron un constante movimiento de vehículos que entraban y salían del recinto, así como la presencia de maquinaria especializada para el troquelado de bastidores, lo que permitió confirmar la actividad ilícita.

Las pesquisas permitieron relacionar a la banda con un robo cometido en septiembre en el municipio de Urnieta (Guipúzcoa). En este suceso, los delincuentes accedieron mediante un butrón a una empresa dedicada a la venta de material deportivo y sustrajeron accesorios deportivos de alta gama valorados en 1,5 millones de euros, utilizando para ello varios vehículos sustraídos.

Miles de euros

Con toda la información recabada, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo una entrada y registro en la nave industrial de Cabanes. En su interior, los agentes localizaron casi la totalidad del material deportivo robado, más de 1.500 cajas valoradas en 1,45 millones de euros, correspondiente al robo cometido en Urnieta.

Asimismo, se intervinieron cuatro vehículos sustraídos en las provincias de Alicante, Castellón, Málaga y Valencia, junto con diverso material destinado a la manipulación de automóviles y falsificación de matrículas.

Entre los efectos intervenidos destacaban un dispositivo de diagnóstico tipo OBD, empleado para la manipulación electrónica de los coches, ocho juegos de placas de matrícula que habían sido falsificadas, documentación de vehículos falsificada y chapas identificativas de bastidor falsas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Castellón, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, robo con fuerza en las cosas, cuatro delitos de robo de uso de vehículo y falsedad documental, tanto por utilizar documentación falsa para alquilar la nave como por alterar los bastidores y matrículas de los vehículos.

“Los investigadores, que han contado con el apoyo del Puesto Principal de Oropesa del Mar y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón, no dan por concluida la operación, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones ni la atribución de más delitos al grupo desarticulado”