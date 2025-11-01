Movilizado un helicóptero para rescatar un senderista herido en una zona aislada de Aín

Un senderista ha tenido que ser rescatado este sábado tras sufrir una lesión en el pie que le impedía continuar la marcha en una zona forestal aislada del entorno del Castell de Íbola, en el término municipal de Aín. El incidente se ha producido mientras practicaba senderismo en esta área montañosa del interior de la provincia de Castellón.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Parque Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, así como el equipo especializado de la Unidad de Rescate de Montaña. Dada la dificultad de acceso al punto donde se encontraba el herido, ha sido necesaria la intervención de un helicóptero de rescate de la Generalitat, que ha facilitado el traslado del excursionista a una zona segura para recibir atención médica.

En el vídeo que acompaña la información pueden observarse los primeros momentos del operativo, en el que los efectivos de rescate aseguran la zona y preparan la evacuación aérea del senderista. La actuación se ha desarrollado sin incidentes y el rescate se ha completado con éxito.